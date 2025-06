Edificios en dunas afectados por socavones no presentaron problemas por las precipitaciones: "No hay ninguna afectación"

Preocupación existía en las comunas de Concón y Viña del Mar por lo que pudiera ocurrir con las intensas precipitaciones en la zona residencial ubicada sobre el Campo Dunar, lugar donde ya se han registrado socavones que generaron evacuaciones masivas en cuatro edificios el año 2023, lo cual se reiteró el 2024 con otras lluvias.

Pero a diferencia de lo ocurrido en años anteriores, esta vez no se registraron emergencias en la zona, tal como lo dieron a conocer el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme; y el seremi de Minería, Jaime Rojas.

El máximo representante del Presidente Gabriel Boric en la Quinta Región señaló que "hasta el momento no hay ninguna complejidad. El edificio Kandinsky ya tiene una solución provisoria de grandes proporciones, por lo tanto ya hace varios frentes de mal tiempo ya no tenemos ninguna complejidad allí. Ya debieran estar prontas a terminar las obras definitivas, pero ahí no hay ningún problema".

En el caso del edificio Euromarina, el Delegado expuso que "es una situación que administra el Serviu, que tiene un dispositivo especial, que tiene un contrato especial ahí para administrarlo. Hasta el momento, el monitoreo que hay es que no hay ninguna afectación. De todas maneras nos vamos a acercar allá en un momento más".

La información entregada por el delegado Riquelme fue complementada por el Seremi de Minería, quien manifestó que "nosotros, con el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) hace un tiempo ya sé connotó que el macizo, en este caso en los suelos arenosos que se encuentran ahí, se encuentran estables, de acuerdo a todas las obras que ha hecho el MOP en Cochoa, en el sector del Kandinsky".

En ese sentido, el seremi Jaime Rojas subrayó que "la estabilidad ha generado que los edificios no tengan ningunas condiciones por estas lluvias. De hecho, ahora vamos a ir a monitorear, a revisar, pero no se ha generado ninguna afectación con las obras que ya están bastante consolidadas por la obra de ingeniería".

"Para el caso del Euromarina, también hemos hemos estado monitoreando. También los edificios están estables y solamente se está esperando que se terminen las obras de conducción de aguas lluvias, por parte del Serviu, que está trabajando en este instante en esta afectación del sistema frontal", sentenció el Seremi de Minería.

