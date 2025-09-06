Edificio Euromarina II de Reñaca vuelve a ser habitable tras más de un año de incertidumbre

Después de más de un año de incertidumbre, los residentes del edificio Euromarina II en Viña del Mar podrán regresar a sus departamentos. La Municipalidad dejó sin efecto el decreto de inhabitabilidad que pesaba sobre el inmueble, luego de que el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) concluyera con éxito las obras de reparación tras el socavón que afectó la zona de dunas en junio de 2024.

El levantamiento de la medida se concretó tras el informe del director de Obras Municipales, quien notificó a la Alcaldía que el Serviu determinó que “el edificio Euromarina II se encuentra estructuralmente estable”. Esta condición fue además ratificada por un informe técnico del ingeniero civil Carlos Mondaca Delgado, responsable del proyecto de reparación del colector.

Para los vecinos, la noticia representa un alivio después de meses de espera. Tomás Candia, miembro del Comité de Administración y uno de los residentes que debió dejar su hogar, señaló que aún no han recibido notificación oficial, pero destacó que se trata de un paso positivo. “Me parece una súper buena noticia, porque cada día está más complejo esto. Hay algunos vecinos que lo están pasando pésimo porque no pueden volver”, comentó.

Candia agregó que “a todos nos interesa tener el departamento de vuelta, pero hay gente que tiene más necesidad que otra, entonces me alegro, porque se resolverían muchos temas que la gente ya no aguanta más de tanto tiempo”.

Con esta resolución, las familias podrán finalmente retornar a sus viviendas, cerrando un extenso periodo marcado por el desplazamiento forzoso a causa del segundo socavón registrado en el sector de Reñaca.

