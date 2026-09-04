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Duro revés judicial para la administración Ramírez: vulneración de derechos laborales en jardín le cuestan $70 millones a Concón

Duro revés judicial para la administración Ramírez: vulneración de derechos laborales en jardín le cuestan $70 millones a Concón

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Tribunal acogió una acción de tutela y estableció una millonaria indemnización. La abogada de la víctima, Viviana Moya, sostuvo que el acoso laboral fue acreditado y que la enfermedad profesional tenía relación directa con el abuso que ejercía la directora del establecimiento.

Duro revés judicial para la administración Ramírez: vulneración de derechos laborales en jardín le cuestan $70 millones a Concón
Viernes 4 de septiembre de 2026 11:31
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