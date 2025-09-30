Dura evaluación ciudadana a la gestión de Rodrigo Mundaca en el Gore de Valparaíso: casi un 50% desaprueba su administración

La gestión del gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, atraviesa una evaluación desfavorable a nueve meses de iniciada su segunda administración al frente del Gobierno Regional. Así lo revela la más reciente encuesta de Monitor Electoral y Medios Digitales de Chile, cuyos resultados muestran una percepción negativa mayoritaria entre los consultados respecto al desempeño de la autoridad.

El sondeo fue aplicado a 1.175 personas mayores de 18 años e inscritas en el Servicio Electoral (Servel), residentes en las comunas que conforman los Distritos 6 y 7. La recolección de datos se llevó a cabo entre el 8 y el 12 de septiembre, y luego entre el 22 y 25 del mismo mes, mientras que la contramuestra presencial se desarrolló los días 24 y 25. El levantamiento combinó encuestas vía e-mail, WhatsApp y entrevistas en terreno.

Los resultados marcan un retroceso para la figura de quien fuera vocero e integrante del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (Modatima), quien enfrenta un escenario en que la desaprobación ciudadana se impone sobre las valoraciones positivas de su gestión regional.

Ante la pregunta: Independiente de su posición política, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Rodrigo Mundaca ha ejercido su liderazgo político en la conducción de los destinos de la región de Valparaíso? Estos son los resultados obtenidos:

Un 49,8% de los consultados, vale decir casi la mitad de los mismos, aseguró que desaprueba la forma como el Gobernador Regional de Valparaíso ha ejercido su liderazgo político a nueve meses de iniciada su segunda administración en el Gore, recordando que desde junio de 2021 es la máxima autoridad regional.

Como contraparte, un 35,1% de los entrevistados señaló que aprueba lo que ha sido la forma en que Mundaca ha conducido a la región de Valparaíso. En tanto, un 15,1% de los encuestados sostuvo que no sabía o prefirió no responder a esta pregunta.

Estos resultados fueron analizados por Maximiliano Duarte, director de estudios de Fundación Piensa, quien explicó a Puranoticia.cl que "a diferencia del Presidente, Rodrigo Mundaca ya lleva más de cuatro años en el cargo y naturalmente hay un desgaste en su figura, entonces no veo tan dramática esta aprobación. Un 35% para los número de hoy en día en la política no es algo tan malo ni dramático para su figura".

Con este panorama, la encuesta de Monitor Electoral y Medios Digitales de Chile entrega una fotografía del estado actual de la gestión de Rodrigo Mundaca en el Gobierno Regional de Valparaíso, marcada por un nivel de desaprobación mayor al de aprobación. Los resultados, sin embargo, también reflejan que aún mantiene un respaldo significativo en un sector del electorado, lo que perfila el escenario político y social que enfrentará de cara a los próximos tres años de administración en el órgano regional.

