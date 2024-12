Dupla Ripamonti - Williams aplasta a la derecha en el Concejo de Viña y deja todas las comisiones en manos de la izquierda

Una vez concluida la Elección Municipal de fines de octubre, una de las grandes dudas que dejaban los resultados en Viña del Mar tenía relación con la relación de fuerzas que tendría su Concejo Municipal; esto, debido a que –en el papel– habían sido electos cuatro concejales de pactos de izquierda y seis de derecha, lo que hacía prever que la mayoría estaría del lado de la oposición a la alcaldesa Macarena Ripamonti.

No obstante a aquello, todas las miradas se posicionaron respecto a lo que haría en este periodo el concejal Carlos Williams que, si bien, fue reelecto bajo el paraguas de Renovación Nacional (RN), en su calidad de independiente, lo concreto es que siempre se mostró afín a las propuestas planteadas por la administración frenteamplista.

Por ello, la primera gran prueba de fuego que debió sortear el Concejo Municipal de Viña centró gran parte de las miradas justamente en la votación del comunicador radial. En este contexto, Williams decidió mantener su postura y votar alineado con las propuestas de Ripamonti, equilibrando completamente las fuerzas del órgano comunal y dándole la chance a la Alcaldesa para que dirima cuando haya empates.

Así quedó demostrado durante la votación de las presidencias de las 11 comisiones estables que tendrá el Concejo Municipal de Viña del Mar, además de la Comisión Festival, donde el oficialismo comunal se metió en el bolsillo su primera gran victoria de este periodo municipal 2024-2028 quedándose lisa y llanamente con todas.

En primer lugar, se decidió que las sesiones ordinarias de Concejo Municipal se realizarán durante los tres primeros martes hábiles después del primer jueves hábil de cada mes, desde las 15:00 horas en adelante. Esto, a pesar que inicialmente los tres ediles de Republicanos y los dos UDI plantearon que fuera en la mañana.

Luego se dio paso a la votación de las presidencias de comisiones, donde en nueve de las once quedaron empatadas a cinco votos, por lo que fue el voto dirimente de la alcaldesa Macarena Ripamonti el que terminó inclinando la balanza a favor de una carta oficialista. En el caso de las otras dos, hubo unanimidad de que fuera un edil frenteamplista quien la presidiera. En la Comisión Festival, en tanto, se aprobó la propuesta de que fueran tres concejales oficialistas los que la integraran.

Por ejemplo, en la Comisión de Régimen Interno, Reglamento y Recursos Humanos, la oposición propuso al concejal Andrés Solar (Republicanos) como presidente, mientras que el oficialismo sugirió a Alejandro Aguilera. Ambos recibieron cinco votos cada uno, por lo que Ripamonti tuvo que dirimir, dándole el triunfo al edil del Frente Amplio.

El empate se repitió a la hora de votar por las presidencias de las comisiones de Finanzas, Administración y Auditoría; Deportes; Cultura y Patrimonio; Seguridad Ciudadana y Emergencias; Turismo, Desarrollo Económico y Alcoholes; Planificación y Desarrollo Urbano; Salud; y Educación; donde la decisión finalmente pasó por el voto de la jefa comunal, quien favoreció a la carta oficialista.

La aplanadora fue duramente criticada por la concejala independiente, pero cercana a la UDI, Antonia Scarella, quien señaló que "es lamentable que para todas las votaciones se escojan métodos que los beneficien a ustedes como sector. (...) Con este método lograrán su objetivo de tener todas las comisiones, sin importar las capacidades de cada uno para integrar cada uno de las comisiones".

También dijo que "es lamentable lo que va a pasar con el Concejo de acá en adelante. Lograron el objetivo, que es tener todas las comisiones, ni siquiera como en el Concejo anterior donde era un poco más democrático. Esto marca un precedente bastante desalentador para lo que viene en los próximos cuatro años. En su administración anterior la vi con más voluntad de diálogo y con otra postura".

La edil opositora a la gestión municipal indicó que "yo soy arquitecta, he trabajado toda mi vida en planificación y no sé cuáles serán las atribuciones de la concejala (Nancy) Díaz para presidir la comisión (de Planificación y Desarrollo Urbano) porque no tiene experiencia en temas de desarrollo urbano y planificación".

Ante este emplazamiento, la alcaldesa Macarena Ripamonti sólo le señaló a Scarella que "entiendo y empatizo con su sentimiento y opinión", para luego darle la palabra a la mencionada concejala frenteamplista Nancy Díaz, quien comentó que "al igual que en el Congreso cuando a un constituyente le pidieron una corbata para sentarse a conversar, creo que no es necesario poner el currículum para sentarse y elegir".

De igual forma, el edil Sandro Puebla (Ind.-PS) quiso aclararle a la ciudadanía que seguía la sesión un punto expuesto por Scarella: "Acá no se está coartando la posibilidad de que alguien no participe en una comisión, sólo se busca que alguien las dirija, porque alguien puede pensar que se le está coartando la posibilidad de participar. Yo no presido ninguna, pero participo en todas las comisiones y mi opinión siempre ha sido recabada. Para que la gente no se vaya a formar mala imagen, sólo se busca a quien conduce una comisión, pero la participación es abierta para todos", precisó.

Finalmente, el concejal republicano Andrés Solar manifestó tras las votaciones que "me parece vergonzoso a lo que llegamos. También quiero resaltar su nula búsqueda de acuerdos. Hasta última instancia se les propuso buscar acuerdos, con el administrador presente. Pero, de verdad, nula intención".

Tras el encendido primer debate al interior del Concejo Municipal de Viña del Mar, así quedaron establecidas las 11 comisiones estables del órgano y la Comisión Festival:

RÉGIMEN INTERNO, REGLAMENTO Y RECURSOS HUMANOS

Presidente: Alejando Aguilera (Frente Amplio)

FINANZAS, ADMINISTRACIÓN Y AUDITORÍA

Presidente: Alejando Aguilera (Frente Amplio)

DEPORTES

Presidente: Carlos Williams (Independiente, en cupo de Renovación Nacional)

CULTURA Y PATRIMONIO

Presidente: Nicolás López (Partido Comunista)

SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIAS

Presidente: Alejandro Aguilera (Frente Amplio)

TURISMO, DESARROLLO ECONÓMICO Y ALCOHOLES

Presidente: Nancy Díaz (Frente Amplio)

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO

Presidente: Nancy Díaz (Frente Amplio)

MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

Presidente: Nancy Díaz (Frente Amplio)

SALUD

Presidente: Nicolás López (Partido Comunista)

EDUCACIÓN

Presidente: Nicolás López (Partido Comunista)

SOCIAL, GÉNERO E INCLUSIÓN

Presidente: Nancy Díaz (Frente Amplio)

COMISIÓN FESTIVAL

Integrantes: Carlos Williams, Sandro Puebla y Alejandro Aguilera.

PURANOTICIA