Dueño de un terreno en Quilpué fue detenido por realizar una quema ilegal de basura

El dueño de un terreno fue detenido por realizar una quema ilegal de basura al interior de un taller mécanico ubicado en la comuna de Quilpué.

Cabe recordar que este tipo de acciones está prohibida, más aún teniendo en cuenta que la temperatura supera los 30 grados en horas de la tarde de este martes 17.

Funcionarios de Carabineros y de Seguridad Ciudadana del Municipio llegaron al lugar de los hechos para proceder a verificar la situación reportada.

Al advertir que no existía ningún tipo de autorizaciones, la policía uniformada procedió a la detención del dueño del terreno ubicado en la calle Los Almendros.

Luego, equipos de emergencia trabajaron para contener las llamas y evitar que éstas se propagaran a otros sectores del terreno o incluso a zonas contiguas.

