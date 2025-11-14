Dueña de casa sorprende a ladrón en Reñaca Alto y permite su rápida detención: sujeto mantiene una orden de detención vigente

Un hombre fue detenido por funcionarios del Cuadrante Reñaca de Carabineros de Viña del Mar, luego que la dueña de una casa lo sorprendiera robando especies al interior de su propiedad ubicada en el sector de Reñaca Alto, en la Ciudad Jardín.

Al advertir la presencia del antisociales, la propia víctima dio rápido aviso a la policía uniformada, cuyos efectivos se constituyeron a eso de las 6:30 horas de este viernes 14 de noviembre en el lugar señalado en la llamada de auxilio.

El sujeto fue sorprendido mientras escapaba por la reja de la vivienda, iniciando de esta manera una breve huida, que terminó con su detención en las inmediaciones.

Así es como la víctima identificó de manera directa al individuo como el responsable del ingreso y de una agresión sufrida mientras intentaba evitar el robo.

El teniente Eduardo Betanzo, comisario de servicio de la 5ª Comisaría de Viña del Mar, comentó que "gracias a la oportuna respuesta policial, el antisocial no logró sustraer especies desde el inmueble".

En cuanto al estado de salud de la víctima, se informó que la mujer fue atendida en el SAPU de Miraflores, presentando lesiones de carácter leve.

Cabe hacer presente que el detenido mantiene antecedentes penales y registra una orden vigente, para cumplir condena por robo en lugar habitado.

Además, por instrucción del Ministerio Público, el imputado será puesto a disposición del tribunal para su respectiva audiencia de control de detención.

"Como Carabineros, reiteramos nuestro compromiso con la seguridad de los vecinos y destacamos la importancia de alertar oportunamente cualquier emergencia, lo que permite una rápida y eficaz detención", cerró el oficial.

