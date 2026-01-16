Drogas en pan batido: frustran ingreso de cocaína y marihuana a la cárcel de Valparaíso

Un desayuno muy particular es el que esperaba recibir un privado de libertad del Complejo Penitenciario de Valparaíso, quien sería visitado por un familiar que esperaba entregarle distintas drogas escondidas en piezas de pan.

El hecho quedó al descubierto cuando personal uniformado de la cárcel de Valparaíso realizaba la revisión de las encomiendas a un hombre, quien llegó hasta la unidad penal para visitar a un interno que cumple condena en el módulo 102. Sin embargo, sus planes se vieron frustrados gracias al actuar de los gendarmes.

El jefe (s) del Complejo Penitenciario de Valparaíso, teniente coronel Juan Medina, señaló que "gracias al profesionalismo de nuestro personal apostado en el registro de visitas, se logró la incautación de siete envoltorios de papel cuadriculado, contenedores de una sustancia pastosa color beige y dos envoltorios de papel cuadriculado, contenedores de hierba verde, lo que intentó ingresar un ciudadano, debidamente enrolado, a la unidad al interior de nueve panes tipo marraqueta".

La prueba de campo, realizada por personal del Equipo de Canes Adiestrados de Gendarmería, dio positivo para cocaína y cannabis sativa.

LOS ANDES

Además, se logró el decomiso de drogas en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Los Andes, donde una mujer intentó ingresar 12 envoltorios entre sus zapatillas

El jefe de esta unidad penal, mayor Francisco García, comentó que "al interior de sus dos zapatillas contenía 12 envoltorios, de los cuales ocho serían de un color verde, aparentemente cannabis sativa, y cuatro envoltorios de color beige, aparentemente pasta base de cocaína”.

En ambos casos se retuvieron a las personas involucradas y se informó al Ministerio Público, quien determinó el procedimiento a seguir.

