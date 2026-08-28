Dramático escenario laboral no da tregua a la región de Valparaíso: desempleo llega al 10,4% y supera ampliamente la tasa nacional

Un dramático escenario continúa mostrando el mercado laboral de la región de Valparaíso. La tasa de desocupación alcanzó un 10,4% durante el trimestre móvil mayo-julio de 2026, registrando un aumento de 1,8 puntos porcentuales en doce meses y manteniéndose en el mismo nivel anotado durante el trimestre móvil anterior.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el resultado regional se encuentra además muy por encima de la tasa nacional, que llegó al 9,5% durante el mismo período.

El aumento anual de la desocupación se explicó principalmente porque la fuerza de trabajo creció 2,8%, superando el incremento de 0,8% registrado entre las personas ocupadas. A esto se suma que la cantidad de personas desocupadas aumentó 23,4% en comparación con el mismo período de 2025.

La situación representa uno de los principales desafíos que enfrenta actualmente el mercado laboral regional, especialmente considerando que la tasa de desempleo no logró retroceder respecto del trimestre móvil inmediatamente anterior.

En términos de género, la desocupación alcanzó un impactante 11,2% entre las mujeres, con un incremento de 1,5 puntos en doce meses. En los hombres, en tanto, la tasa llegó al 9,7%, aumentando 1,9 puntos porcentuales durante el mismo período.

LEVE AUMENTO DE OCUPADOS

Si bien, la cantidad de personas ocupadas experimentó un crecimiento anual de 0,8%, este incremento fue insuficiente para absorber el aumento de la fuerza de trabajo y evitar un mayor nivel de desocupación.

El crecimiento de los ocupados estuvo impulsado principalmente por las mujeres, que registraron un aumento de 2%. Entre las actividades económicas que más contribuyeron al incremento se encuentran salud (9,5%), alojamiento y servicios de comida (15,2%) y actividades profesionales (24,2%).

Por categoría ocupacional, el principal aumento se observó entre las personas trabajadoras por cuenta propia, con un crecimiento de 9,6%.

DESCENSO EN INFORMALIDAD

Por su parte, el estudio muestra que la tasa de ocupación informal llegó al 28,3%, registrando una disminución de 0,5 puntos porcentuales en doce meses.

En términos absolutos, las personas ocupadas informalmente disminuyeron 1%, comportamiento incidido principalmente por las mujeres, con una baja de 3,6%.

Los sectores que más influyeron en este descenso fueron comercio, con una caída de 15,4%, y hogares como empleadores, con una disminución de 23,3%.

Pese a esta reducción, la región de Valparaíso mantiene un elevado nivel de informalidad en un escenario marcado por el aumento del desempleo y la dificultad para absorber a quienes ingresan o permanecen dentro de la fuerza laboral.

En tanto, la tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial alcanzó el 18,4%, aumentando 0,4 puntos porcentuales durante el período. Este indicador llegó al 20,4% entre las mujeres y al 16,8% entre los hombres, evidenciando una brecha de género de 3,6 puntos porcentuales, según advierte la Encuesta Nacional de Empleo.

Así, las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas vuelven a situar al mercado laboral de Valparaíso en un escenario crítico, con un desempleo que permanece sobre los dos dígitos, no registra avances respecto del trimestre anterior y se encuentra significativamente por encima del promedio nacional.

PURANOTICIA