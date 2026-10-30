Dramático desempleo en Valparaíso: Seremi del Trabajo apunta a la inversión privada y anticipa mayor ejecución de proyectos en 2027

La región de Valparaíso registró una tasa de desocupación de 9,9% durante el trimestre móvil julio-septiembre de 2026, cifra que representa un aumento de 1,4 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo del año pasado. El escenario sigue siendo preocupante, especialmente para las mujeres, cuyo desempleo alcanzó el 11,7%, frente al 8,4% registrado entre los hombres.

Si bien, la cifra regional bajó de los dos dígitos respecto de los trimestres móviles anteriores, hay que saber que para interpretar correctamente estos resultados se debe mide la variación a 12 meses, vale decir, el trimestre móvil julio - septiembre de 2025. En tanto, la evolución respecto de los trimestres inmediatamente anteriores permite observar los movimientos más recientes de la desocupación.

Dicho esto, en conversación con Puranoticia.cl, la seremi del Trabajo y Previsión Social de Valparaíso, Carolina Sangüesa, abordó el escenario laboral de la región, señalando que "este trimestre móvil, julio-septiembre, fue de 9,9% y eso significa que en la región hemos bajado de los dos dígitos que veníamos arrastrando de los últimos cuatro trimestres anteriores. Pero esto no significa que no estemos trabajando, porque sigue siendo una tasa de cesantía alta".

Uno de los principales factores que la autoridad considera determinantes para revertir este escenario es la inversión, frente a lo cual expuso que "hemos establecido una estrategia, tanto a nivel región como a nivel nacional, de trabajar en conjunto con el mundo privado. Hay que entender que la generación de empleo va de la mano con la inversión privada y también pública, pero sobre todo con la inversión privada. Ese es un factor determinante para generar nuevos puestos de trabajo".

CAPACITACIONES

La seremi Sangüesa también detalló que una parte del trabajo que ha ejecutado su cartera en la región apunta a que las decisiones sobre capacitación y asignación de recursos respondan a necesidades concretas del mercado laboral, evitando destinar esfuerzos a áreas donde no exista una demanda efectiva de trabajadores.

Para ello, explicó que "durante esta gestión lo que hemos pedido es que los recursos que se aprueben –y lo que hemos hecho– sea a través de cifras claras, que se establecen a través de lo que maneja Sence y el Observatorio Laboral, para poder destinar recursos donde realmente se necesitan, donde hay demanda de mano de obra, donde muchas veces no tenemos la cantidad de trabajadores capacitados en la región".

La autoridad precisó que, mientras las políticas nacionales se diseñan e implementan desde el nivel central, el trabajo de la Seremi en la región consiste en "generar estrategias para mejorar las condiciones de empleabilidad. Esas estrategias tienen que ver con el trabajo que hacemos desde el mundo público con el mundo privado. Por eso es tan importante ir identificando los proyectos con anticipación".

En ese contexto, destacó el despliegue realizado a través de las redes de Oficinas Municipales de Información Laboral (OMIL), junto a Sence, ChileValora, pequeñas y medianas empresas y compañías de distintos sectores. El objetivo, explicó, es conocer con anticipación qué proyectos se desarrollarán y determinar si existe mano de obra local con las competencias necesarias para responder a esos requerimientos.

EXPECTATIVAS PARA 2027

En cuanto a las iniciativas de inversión que podrían contribuir a dinamizar el empleo regional, la autoridad mencionó proyectos que han avanzado en sus procesos administrativos, entre ellos el puerto de San Antonio y la extensión del tren hacia La Calera, iniciativas que de todas maneras tienen que transitar por un largo camino administrativo para poder recién comenzar a ejecutar obras.

En ese sentido, adelantó que "este 2027 debiésemos empezar a tener una cantidad de proyectos en ejecución mucho mayor de lo que ha habido durante este año, porque hemos tenido que salvar una serie de procesos administrativos que han ido retrasando todos los procesos de ejecución, sobre todo en obra pública".

Sangüesa también reconoció la urgencia que existe detrás de las cifras de desocupación, subrayando que "la gente hoy día tiene una necesidad. Acá cuando hablamos de desempleo, hablamos de personas, de familias que están sufriendo, y en eso estamos de acuerdo y yo concuerdo de que hay una urgencia y una necesidad. Pero si hemos estado trabando la inversión, tanto pública como privada, lo que trae como consecuencia –que es lo que hoy día estamos viviendo– es que no tenemos proyectos que se estén ejecutando y que generen empleo".

EMPLEO FEMENINO

Otro de los focos que planteó la Seremi del Trabajo es la situación laboral de las mujeres, considerando que la desocupación femenina regional llegó al 11,7% en el último trimestre móvil, por sobre el 8,4% registrado entre los hombres.

"Yo creo que tenemos un desafío que tiene que ver con las mujeres. Durante estos meses de verano sabemos que en el desempleo hay una tendencia a la baja, pero tendremos que pensar qué va a pasar después del verano, qué va a pasar en el invierno, cuando la cifra vuelva a subir, cuáles son las oportunidades que generamos en la región para que estas cifras se mantengan hacia la baja y tengamos menores cifras de desempleo", planteó.

En esa línea, explicó que la cartera está trabajando con la Cámara Chilena de la Construcción, el Observatorio Laboral y organismos técnicos para anticipar las necesidades de contratación de las empresas y conocer qué perfiles laborales requerirán los proyectos que vienen en camino.

El propósito, agregó, es identificar si existe suficiente mano de obra disponible y abrir espacios para que más mujeres puedan incorporarse a sectores que históricamente han estado masculinizados, como la construcción.

"¿Qué proyectos hay en cartera de las distintas empresas del mundo privado y de la construcción, que es un gran generador de empleo? ¿Tenemos mano de obra disponible? Ahí es donde ponemos el acento, con mujeres que se puedan incorporar a este tipo de trabajos que han sido masculinizados tradicionalmente", concluyó.

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