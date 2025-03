Dramáticas cifras muestran que la región de Valparaíso tuvo más decesos que nacimientos el 2024: Expertos explican por qué del fenómeno

Cifras entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) relacionadas a las estadísticas vitales coyunturales de nuestro país, dan cuenta de una realidad que llama la atención a nivel nacional, pero que se profundiza fuertemente en la región de Valparaíso, donde la cifra de defunciones es mayor a la de nacimientos.

Las cifras muestran que durante el año 2024 hubo un total de 12.782 nacimientos en la región de Valparaíso, mientras que las defunciones llegaron a 14.618. Es decir, hay una diferencia de 1.836, la más grande entre las 16 regiones que conforman nuestro país.

Y es que de hecho sólo cuatro regiones de nuestro país presentan cifras más altas de decesos que de nacimientos, sumándose a Valparaíso las de Ñuble, con 3.708 nacimientos y 4.084 decesos; la de Los Ríos, con 2.792 nacimientos y 2.964 personas fallecids; y la de Magallanes, con 1.033 nacimientos y 1.129 muertes reportadas.

El boletín del INE revela que enero de 2024 fue el mes donde más bebés nacieron en la región de Valparaíso, con 1.225; mientras que noviembre fue el mes que menos cantidad reportó, con 931. En el caso de las defunciones, mayo fue el mes que más decesos registró, con 1.445; mientras que marzo fue el menor, con 1.062.

Este fenómeno de la reducción en la natalidad se presenta hace tiempo en Chile, sin embargo, las cifras del 2024 muestran que la situación va en franco retroceso. Y es que, si bien, el 2023 hubo un total de 174.879 nacimientos en nuestro país, durante el año pasado esta cifra sólo llegó a 135.539 bebés recién nacidos, dando cuenta de la realidad.

Este fenómeno fue explicado a Puranoticia.cl por el sociólogo Francisco Báez, académico de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), quien señaló que "es evidente que hoy la tasa de natalidad ha ido bajando. Chile es uno de los países que presenta una caída bastante importante y hay varias hipótesis, pero yo creo que muchas giran en torno a la baja en las motivaciones respecto de tener familia. Hay bajo compromiso respecto a formar familia, por ejemplo de la población masculina a comprometerse y tener hijos, y esto también por el egoísmo actual de la cultura contemporánea. La gente no quiere hijos porque no hay mucha esperanza respecto de las condiciones que vamos a enfrentar como humanidad en las próximas décadas, hay bastante temor e incertidumbre, pese a que estamos mucho mejor que hace 50 años".

El profesional sostuvo también que "por otro lado, los precios son muy altos, ya sea de la educación, los colegios y la universidad, entonces la gente no está teniendo hijos. El factor económico es preponderante porque, además, la gente de este país y países desarrollados está prefiriendo el desarrollo profesional antes que la familia. Entonces las mujeres y hombres se dedican a sus metas personales, profesionales y van chuteando eso para adelante y ya después se quedan sin hijos. A esto me refería con el individualismo contemporáneo, de centrarse sólo en intereses personales, donde un hijo en este minuto choca con ese tipo de proyectos o planes personales".

"La gente ya no quiere familias grandes como ocurría antes, cuando tenían tres o cuatro hijos, ahora con suerte tienen uno y en comunas más educadas incluso los hijos han sido reemplazados por mascotas. Entonces este fenómeno de envejecimiento de la población es patente, es latente y lo podemos ver todos los días en las calles. Además, tiene coletazos en la economía porque se necesita trabajo, y este país es muy chico, con una economía muy dinámica, entonces creo que en poco tiempo vamos a necesitar más gente. Es un problema", prosiguió el sociólogo.

Esta situación del envejecimiento de la población también fue abordado por la psicóloga Lilian Loezar, académica también de la Universidad de Playa Ancha, quien comentó que "la región de Valparaíso es en general de gente mayor, lo que hace que en general haya más muertes. Acá hay muchos jubilados, mucha gente de la Armada, que tomó la decisión venirse a vivir a la región, y eso tiene que ver con las defunciones. No obstante, la baja natalidad obedece más que nada a un tema socioeconómico, donde la postergación de la maternidad tiene que ver con que las mujeres ingresan el campo laboral como parte de la necesidad de la familia, antes era opcional y hoy ya es una realidad, y eso obliga a que los matrimonios se posterguen al igual que la natalidad y la crianza porque los familiares y redes de apoyo cada vez están más disminuidas".

La ex presidenta del Colegio de Psicólogos de Chile comentó a Puranoticia.cl que "la precariedad y poca certeza laboral hace que las personas no se aventuren a traer un niño al mundo y a la crianza, que son 24 o 25 años, según la estadística de nuestro país. Esa inversión a 25 años la gente no está dispuesta a tenerla. Y a eso se suma la precariedad habitacional, con las dificultades de vivir en un espacio donde yo pueda hacer una crianza. Eso también ha llevado a que las personas se resientan de tener hijos porque los arriendos son altísimos. Y aunque estamos en una sociedad más abierta, hay muchos lugares que prohíben arrendar a personas con niños".

También apuntó a que "lo último tiene que ver con la dificultad de encontrar espacios de cuidados subsidiarios, por ejemplo salas cuna, jardines infantiles o colegios, donde todo es incierto. Entonces, no tengo redes de apoyo que cada vez son más pequeñas; por otro lado la gente se va a la ciudad y su familia queda distante para hacer el acompañamiento diario; y a eso se suma el no tener sala cuna o un espacio donde me puedan cuidar subsidiariamente a mi hijo, es decir, algún Gobierno o empresa que pague, hace que también baje la natalidad. Además, hoy día la mujer en edad de procrear es más castigada laboralmente y le dan menos empleo, porque casi que tiene que llegar con un certificado de que no está embarazada y que no va a tener hijos porque eso también se pregunta en entrevistas laborales. Entonces si dice que de aquí a cinco años quiere tener hijos, listo... esa persona indirectamente queda afuera".

En resumen, los datos extraídos de los boletines mensuales del Instituto Nacional de Estadísticas durante el 2024 dan cuenta que la población de la región de Valparaíso está envejeciendo a pasos agigantados, situación que podría llegar a repercutir en un mediano plazo en la fuerza laboral. Esto, a su vez, podría generar una mayor presión en el sistema de pensiones y la seguridad social, causando así nuevos problemas.

PURANOTICIA