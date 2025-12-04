Dos viviendas afectadas dejó un incendio en la población Montedónico de Valparaíso

Dos viviendas resultaron afectadas por un incendio estructural registrado en la parte alta de la comuna de Valparaíso, específicamente en el cerro Playa Ancha.

Nueve unidades del Cuerpo de Bomberos concurrieron a la emergencia en la intersección de calles El Telégrafo con Crisol, en la población Montedónico.

Una primera vivienda se encontraba completamente envuelta en llamas al momento de la llegada de las primeras unidades de la institución voluntaria.

De esta manera, el trabajo de los bomberos se concentró en evitar que el fuego alcanzara otras viviendas, situación que lamentablemente no se pudo evitar.

Esto, ya que un segundo inmueble resultó con afectación, según informó Bomberos, que luego de algunos minutos logró contener la propagación del incendio.

De momento, no hay reportes de personas heridas o lesionadas producto de esta emergencia registrada en la parte alta de la Ciudad Puerto.

