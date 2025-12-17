Dos trabajadores resultaron heridos por explosión al interior de un local de comida en Viña del Mar

Dos trabajadores resultaron heridos por una explosión en un local de comida al interior del Paseo Cousiño, en pleno centro de Viña del Mar.

El hecho ocurrió cerca de las 16:30 horas, en el recinto comercial ubicado entre Avenida Valparaíso y calle Viana.

El incidente movilizó a tres unidades del Cuerpo de bomberos de la Ciudad Jardín.

En el local se registraron daños materiales, pero no se registró presencia de llamas.

Uno de los trabajadores resultó herido en su brazo de carácter leve por quemaduras, mientras que el otro se vio afectado en su rostro, por lo que fue trasladado a un centro asistencial.

Según la información preliminar entregada por bomberos, la explosión se habría ocasionado por un gas refrigerante que se habría acumulado (presuntamente de forma defectuosa en su recipiente) dentro del local.

(Imagen: @omegaproccl)

