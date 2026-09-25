Dos trabajadores resultaron afectados tras activación de granada lacrimógena hallada entre la basura en la vía pública de Concón

Dos trabajadores de una empresa dedicada a la recolección de residuos resultaron lastimados luego de que una granada lacrimógena se activara mientras se encontraban realizando labores en la vía pública de Concón.

El hecho ocurrió cerca de las 08:20 horas de este viernes 25 de septiembre, cuando trabajadores de una empresa de aseo efectuaban el retiro de basura desde una batea ubicada en la intersección de las calles Tres con San Agustín.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el capitán Danilo Muñoz, subcomisario de los servicios de la 4ª Comisaría, los trabajadores advirtieron la presencia del artefacto entre los residuos acumulados en las inmediaciones del contenedor.

Uno de los peonetas habría manipulado la granada, momento en que esta se activó y comenzó a liberar humo lacrimógeno, afectando a ambos trabajadores.

Como consecuencia del incidente registrado en la vía pública de la comuna, uno de ellos sufrió una lesión leve en su mano derecha, mientras que el segundo presentó una intoxicación asociada a la inhalación del humo emanado por el artefacto.

Tras la activación de la granada, el humo se dispersó por el sector debido a las condiciones climáticas. Ante la situación, concurrieron al lugar funcionarios de Carabineros de la 4ª Comisaría y voluntarios de Bomberos, quienes realizaron una revisión para descartar la existencia de otros elementos relacionados con el hallazgo.

El oficial policial explicó que la granada se encontraba en el exterior de la batea, aunque estaba mezclada con otros residuos que se habían acumulado en el contenedor.

Una vez asegurado el lugar, el artefacto fue registrado fotográficamente y posteriormente levantado por personal policial. La granada será remitida al Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), organismo que estará a cargo de realizar las pericias para establecer sus características y posibles antecedentes de origen.

Por ahora, no ha sido posible determinar a qué institución pertenecía el elemento, debido a que presenta signos de antigüedad y no cuenta con identificación, número de serie u otras características visibles que permitan establecer su procedencia.

PURANOTICIA