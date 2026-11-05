Dos trabajadores resultan heridos tras desprendimiento de material durante faena minera en Cabildo

Dos trabajadores resultaron lesionados tras un accidente registrado en una faena minera de la comuna de Cabildo, al interior de la región de Valparaíso.

La emergencia se produjo luego de un "planchón", término utilizado en la minería para referirse a un trozo, bloque o placa de roca de gran tamaño que se desprende, situación que afectó a dos personas que desempeñaban labores en el lugar.

El hecho ocurrió en la mina Aarón, perteneciente a la empresa contratista Agromins, ubicada en el sector de Guayacán, a la altura del kilómetro 25 de la ruta E-411,. Los trabajadores afectados fueron identificados como M.I.M.B., de 22 años, y N.J.D.R., de 39.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el primero de ellos presentó las lesiones de mayor gravedad, por lo que fue trasladado hasta el Hospital Biprovincial Quillota-Petorca. Fuentes indicaron a Puranoticia.cl que el trabajador está entubado, mientras que el segundo afectado presentó golpes en sus piernas.

PURANOTICIA