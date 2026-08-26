Dos trabajadores fueron rescatados tras quedar atrapados por deslizamiento de tierra en una obra en Valparaíso

Un grave accidente se produjo la tarde de este miércoles en el plan de la ciudad de Valparaíso.

Dos trabajadores quedaron atrapados luego de que se produjera un deslizamiento de tierra en una obra que se realiza en la avenida Errázuriz.

Los afectados fueron rescatados por Bomberos y personal del Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU), a la altura de la calle Bellavista.

TransporteInforma región de Valparaíso indicó que debido a esta situación, "el tránsito suspendido en Av. Errázuriz altura Bellavista, Valparaíso, en dirección a Viña del Mar, por trabajos preventivos".

La plataforma de información sobre el estado de la movilidad en la región hizo un llamado a "preferir alternativas" a eso de las 18:54 horas.

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(Imagen: @clearfly99)

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