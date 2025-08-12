Dos sujetos resultaron heridos por impactos de bala en San Felipe: hay un detenido

Dos hombres resultaron heridos de bala en un hecho que está siendo investigado por Carabineros de la 2ª Comisaría de San Felipe.

La situación se originó en la calle Ejército Libertador, donde dos adultos resultaron lesionados por impactos de bala.

"Dos hombres adultos resultaron lesionados por un impacto balítico en diferentes partes de su cuerpo", informó el subteniente Carlos Fernández.

Estas dos personas fueron trasladadas al hospital local para recibir atención médica, encontrándose ambos fuera de riesgo vital.

Asimismo, en el marco de las primeras diligencias, se detuvo a un hombre –de nacionalidad chilena– que habría participado en el ilícito.

El oficial detalló que se están "agotando todas las instancias investigativas para dar con el paradero de los demás involucrados y esclarecer las circunstancias del hecho".

"Carabineros reitera su compromiso con la seguridad de la comunidad, reforzando las acciones preventivas y el trabajo coordinado para evitar que este tipo de hechos se repitan", sentenció el subteniente Fernández.

PURANOTICIA