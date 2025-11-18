Dos sujetos fueron detenidos por robo con violencia cometido en el centro de Cartagena

Gracias a la denuncia de la víctima y a un rápido patrullaje policial, los uniformados lograron ubicar a los delincuentes de 32 y 34 años, y recuperar la especie sustraída.
Carabineros de la 2ª Comisaría de Cartagena detuvo a dos sujetos de 32 y 34 años por un robo con violencia registrado en el sector céntrico de la comuna.
Una vez informados los antecedentes del procedimiento al Ministerio Público, se determinó que ambos imputados pasen a control de detención.
Carabineros de Cartagena señaló a través de un comunicado que con este operativo se "reafirma su compromiso y dedicación con la seguridad de la comunidad".
