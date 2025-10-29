Dos sismos de menor magnitud se percibieron en la región del Biobío en menos de cinco minutos

El primero ocurrió al oeste de Arauco, mientras que el segundo se localizó al oeste de Coronel.
Dos sismos en menos de cinco minutos se percibieron en la región del Biobío, durante la noche de este miércoles.
Según información del Centro Sismológico Nacional, el primero se registró a las 22:04 horas y tuvo una magnitud de 3.9, localizándose a 75.8 kilómetros al oeste de Arauco.
El segundo movimiento telúrico se percibió a las 22:08 horas con una magnitud de 4.2 y se localizó a 29.28 kilómetros al oeste de Coronel.
PURANOTICIA