Dos prófugos de la justicia fueron detenidos durante fiscalización en Valparaíso

Dos personas que mantenían órdenes de detención vigentes fueron detenidas por Carabineros de la Tenencia Cordillera durante una fiscalización preventiva realizada en el cerro Alegre de Valparaíso, procedimiento que además permitió incautar un arma adaptada para efectuar disparos.

El operativo se originó luego de que personal policial se trasladara hasta el sector para verificar la presencia de un vehículo en cuyo interior se movilizaban cuatro individuos, quienes presumiblemente estarían realizando acciones tendientes a cometer un ilícito.

Una vez en el lugar, Carabineros fiscalizó a los ocupantes del automóvil y estableció que dos de ellos mantenían requerimientos judiciales pendientes.

Se trata de Y.M.G.M., de 27 años, chileno, quien registraba órdenes de detención vigentes por los delitos de conducción de vehículo sin licencia profesional y receptación.

El segundo detenido corresponde a Y.D.Y.V., de 22 años, chileno, quien mantenía una orden de detención vigente por infracción a la Ley de Armas y debía cumplir condena por dicho delito.

Además, durante la fiscalización, los funcionarios policiales constataron que este último mantenía entre sus vestimentas una pistola adaptada para efectuar disparos, por lo que el arma fue incautada.

Ambos individuos fueron detenidos y, por instrucción de la Fiscalía, pasarán a su respectiva audiencia de control de detención y posterior formalización de cargos.

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