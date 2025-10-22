Dos procedimientos por objetos sospechosos generaron un fuerte despliegue policial en arterias de Viña del Mar y Valparaíso

Dos procedimientos relacionados a posibles presencias de artefactos explosivos movilizaron a equipos de emergencia en Viña del Mar y Valparaíso.

En el primero, el hallazgo de un elemento en una sucursal de BancoEstado, ubicada en la transitada avenida Libertad, movilizó al GOPE de Carabineros.

Tras realizar las diligencias respectivas, sumado a la evacuación del personal de trabajo, se confirmó que el objeto en cuestión era solamente a una mochila abandonada.

En paralelo, pero esta vez en la comuna de Valparaíso, un procedimiento de similares características se llevó a cabo en la intersección de calles Blanco con Bellavista.

Hasta el lugar también concurrió el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), quienes trabajan para dictaminar a qué corresponde el objeto hallado.

Debido a esto, el tránsito vehicular se encuentra suspendido entre las calles Melgarejo y Pudeto del plan porteño, ocasionando una serie de inconvenientes.

PURANOTICIA