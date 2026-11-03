Dos procedimientos policiales dejan cuatro detenidos en Concón: Carabineros incauta droga y recupera diversas especies

Cuatro personas fueron detenidas por Carabineros en Concón, en el marco de dos procedimientos policiales que permitieron incautar drogas, dinero en efectivo, máquinas de pago con tarjetas y diversas especies presuntamente sustraídas.

El primero de los operativos se desarrolló durante una fiscalización vehicular en Camino Internacional. En ese lugar, funcionarios de la 4ª Comisaría de Concón sorprendieron a los ocupantes de un automóvil fumando cigarrillos artesanales de marihuana.

Ante esta situación, Carabineros revisó el vehículo y encontró más cigarrillos de la misma sustancia, tres máquinas de pago con tarjetas, un arma blanca y una alta suma de dinero en efectivo.

A raíz de estos antecedentes, fueron detenidos dos hombres de nacionalidad extranjera, quienes quedaron a disposición del tribunal.

El segundo procedimiento se originó tras un llamado al plan cuadrante que alertó sobre la presencia de sujetos al interior de una vivienda.

Al llegar al inmueble, los funcionarios policiales encontraron a dos personas que mantenían en su poder distintas especies, entre ellas notebooks, teléfonos celulares y dos bicicletas. Ambos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público.

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