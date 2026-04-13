Dos personas resultaron lesionadas tras volcamiento de vehículo que transportaba baños químicos en Casablanca

Dos personas resultaron lesionadas luego de que un camión que transportaba baños químicos volcara en la ruta F-90, en la región de Valparaíso.

En específico, el accidente se registró la noche de este lunes a la altura del enlace Maitenes, en la comuna de Casablanca.

Las personas heridas fueron asistidas por bomberos y luego por personal del Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU).

Cabe señalar que la gravedad de los afectados por el accidente que se produjo en el kilómtro 4.2 no ha sido detallada.

(Imágenes: @INF0SCHILE)

PURANOTICIA