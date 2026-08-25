Dos personas resultaron lesionadas tras colisión entre microbús y un auto en Viña del Mar

Un accidente de tránsito se registró la tarde de este martes en un sector de la población Vergara, en la ciudad de Viña del Mar.

Un microbús del transporte público perteneciente a la línea 214 y un vehículo menor, protagonizaron una colisión en la intersección de calles 5 Oriente y 4 Norte.

Como consecuencia del impacto, al menos dos personas resultaron lesionadas, quienes habrían sufrido heridas de carácter leve.

Personal especializado del Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU) brindó la atención médica correspondiente a los heridos.

Cabe señalar que el automóvil particular sufrió daños y terminó en la vereda, a las afueras de un local comercial.

(Imagen: Sitio del Suceso)

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