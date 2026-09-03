Dos personas perdieron la vida tras la colisión de alta energía de un vehículo en la ruta F-100-G en Olmué

Dos personas fallecieron la noche de este jueves tras un accidente que se produjo en la ruta F-100-G, en la comuna de Olmué.

La emergencia de alta energía ocurrió en el kilómetro 29 de esta ruta, en el sector Altos de Olmué, donde un automóvil habría chocado contra un poste.

Hasta el lugar se desplazaron voluntarios de Bomberos, personal del Servicio de Urgencia Rural (SUR) de Olmué, del Hospital Santo Tomás de Limache y del Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU) Base Quillota del Servicio de Salud Viña del Mar–Quillota.

También se constituyeron en el sitio del suceso funcionarios de Carabineros y Seguridad Pública.

Cabe señalar que debido al fatal accidente, sólo se encuentra una pista habilitada en la la ruta F-100-G.

(Imagen: Prensa Marga Marga)

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