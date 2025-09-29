Dos personas lesionadas deja colisión y posterior volcamiento de camión en el Troncal Sur en Quilpué

La plataforma TransporteInforma región de Valparaíso indicó que "se mantiene restricción de una pista y tránsito lento en dirección a la costa. Transitar con precaución".
Un accidente de tránsito se produjo la tarde de este lunes en la autopista Troncal Sur, en la comuna de Quilpué.
Un vehículo menor colisionó con un camión que posteriormente volcó, a la altura del enlace Ramón Ángel Jara, en dirección a Viña del Mar.
A la emergencia que dejó a dos personas lesionadas acudieron tres unidades de Bomberos.
VIDEO:
(Imagen: @ucvradio / Video: @valpo_noticias)
