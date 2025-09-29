Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Dos personas lesionadas deja colisión y posterior volcamiento de camión en el Troncal Sur en Quilpué

Dos personas lesionadas deja colisión y posterior volcamiento de camión en el Troncal Sur en Quilpué

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

La plataforma TransporteInforma región de Valparaíso indicó que "se mantiene restricción de una pista y tránsito lento en dirección a la costa. Transitar con precaución".

Dos personas lesionadas deja colisión y posterior volcamiento de camión en el Troncal Sur en Quilpué
Lunes 29 de septiembre de 2025 15:11
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Un accidente de tránsito se produjo la tarde de este lunes en la autopista Troncal Sur, en la comuna de Quilpué.

Un vehículo menor colisionó con un camión que posteriormente volcó, a la altura del enlace Ramón Ángel Jara, en dirección a Viña del Mar.

A la emergencia que dejó a dos personas lesionadas acudieron tres unidades de Bomberos.

La plataforma TransporteInforma región de Valparaíso indicó que "se mantiene restricción de una pista y tránsito lento en dirección a la costa. Transitar con precaución".

VIDEO:

(Imagen: @ucvradio / Video: @valpo_noticias)

PURANOTICIA

Cargar comentarios