Dos personas han sido detenidas hasta el momento en la región de Valparaíso tras oponerse a realizar labores de vocal de mesa

El Delegado Presidencial Regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, se refirió al proceso eleccionario de este domingo en la región.

Al respecto, la autoridad declaró que "el proceso se ha desarrollado con total normalidad, ya está constituida el 100 % de las mesas de la región continental. Solo nos queda por constituir cinco mesas en Rapa Nui".

Por lo tanto, ha estado todo funcionando bien, ha estado funcionando con normalidad los establecimientos educacionales, tanto la protección y el cuidado al interior de los recintos, con cerca de 3.300 funcionarios de las Fuerzas Armadas y en el exterior, con toda la protección y el despliegue que hace carabineros, más de 1.600f uncionarios de Carabineros que están haciendo la protección y la custodia de todo el proceso, hasta el momento ha funcionado con total normalidad".

Agregó que "los servicios de transporte, los servicios de salud, en general todo ha estado acorde, atentos, alertas además a cualquier situación, a cualquier emergencia. Hemos estado también monitoreando el estado de las calles, el estadodel sistema de control de tránsito, de las carreteras, etc".

"En general tenemos un funcionamiento normal dentro de la región. Así que solo esperando que los electores, 1.693.000 personas que están convocadas en la Región de Valparaíso, puedan acercarse a loslocales de votación, ejerzan su derecho a voto, su derecho democrático a voto y podamos ir fortaleciendo la democracia en el país, eligiendo las opciones que cada uno lo estime".

El Delegado informó que "tenemos dos casos de personas detenidas justamente porque se negaron a ejercer el deber de quedarse como vocal de mesa, no ha habido ninguna incivilidad. Anoche tampoco, el control y todo el resguardo estuvo de acuerdo a lo planificado, de acuerdo a lo programado, no ha habido ninguna incivilidad en ningún local".

PURANOTICIA