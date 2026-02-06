Dos personas fueron detenidas por tráfico de drogas y porte de arma artesanal en San Antonio

Dos personas fueron detenidas por los delitos de tráfico de drogas en pequeñas cantidades e infracción a la Ley de Control de Armas, tras un procedimiento desarrollado en la comuna de San Antonio, en la región de Valparaíso.

La aprehensión se concretó a raíz de una investigación que permitió obtener una orden de entrada y registro a un domicilio del sector. En el lugar, el personal policial logró incautar 261 envoltorios de pasta base de cocaína, además de marihuana y un arma de fabricación artesanal.

Los imputados corresponden a dos personas de 44 y 46 años, ambos con antecedentes penales, quienes fueron detenidos en el lugar y quedaron a disposición del Ministerio Público.

De acuerdo con lo informado, los detenidos pasarán a control de detención ante el tribunal competente, mientras continúan las diligencias para establecer posibles vínculos con otros hechos delictuales.

