Dos personas fueron detenidas por amenazas de muerte a Carabineros en Viña del Mar

Carabineros de Viña del Mar llevó a cabo un nuevo operativo extraordinario denominado «Ronda Impacto», el cual concluyó con 10 personas detenidas en la comuna.

La policía uniformada detalló que dos personas fueron detenidas por amenazas de muerte a Carabineros y también por oponerse al actuar policial.

De igual forma, cinco personas fueron detenidas por porte armas cortantes; mientras que tres fueron capturados por mantener orden de detención vigente.

El detalle de la «Ronda Impacto» muestra que también se incautaron armas blancas, licores como cervezas y lo necesario para la preparación de tragos.

Asimismo, fueron incautadas prendas de vestir, peluches y accesorios de peluquería, los cuales estaban siendo comercializados de manera ilegal en la comuna.

Durante el desarrollo del procedimiento policial, se realizaron casi 230 controles preventivos, tanto de identidad como de locales de alcoholes.

PURANOTICIA