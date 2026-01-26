Click acá para ir directamente al contenido
Dos palmeras se incendiaron tras recibir descargas eléctricas de rayos en Viña del Mar

Lunes 26 de enero de 2026 09:15
Dos palmeras fueron alcanzadas por descargas eléctricas en el marco del paso de la banda frontal que dejó lluvias, truenos y rayos en Viña del Mar este domingo.

Registros muertan que las especies arbóreas resultaron afectadas por el impacto de un rayo en las cercanías del Palacio Rioja, inmueble patrimonial de calle Quillota.

El hecho generó preocupación entre la comunidad del sector, que debió dar aviso de lo ocurrido al Cuerpo de Bomberos para evitar que la emergencia se propagara.

Importante es hacer presente que frente a futuras tormentas eléctricas, no se debe resguardar bajo árboles ni estructuras eléctricas de gran altura.

