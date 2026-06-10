Dos órdenes de expulsión y 13 denuncias deja operativo de seguridad en Valparaíso

Con el objetivo de recuperar espacios públicos, reforzar la seguridad y combatir las incivilidades y delitos asociados al comercio ilegal, se desarrolló un operativo de fiscalización en los sectores Bellavista, Pirámide y plaza Aníbal Pinto de Valparaíso, coordinado por la Seremi de Seguridad Pública.

La intervención contó con la participación de Carabineros, Policía de Investigaciones, a través de su Departamento de Extranjería, Municipalidad de Valparaíso, Seremi de Salud y Servicio de Impuestos Internos, en una acción conjunta destinada a fortalecer el control territorial en sectores de mayor afluencia de personas en la comuna.

Durante el operativo se fiscalizó a 38 ciudadanos extranjeros, registrándose 13 denuncias y la notificación de dos órdenes de expulsión.

Asimismo, se cursaron tres infracciones, correspondientes a una por comercio informal y dos a locales de expendio de alcoholes.

En materia de controles preventivos, Carabineros realizó 85 controles de identidad y 10 controles vehiculares, alcanzando un total de 95 fiscalizaciones.

Además, se efectuaron controles a 31 establecimientos y puestos comerciales, incluyendo 20 locales comerciales y 11 locales de alcoholes, mientras que el SII fiscalizó 19 locales, cursando una infracción por incumplimientos tributarios.

En la instancia se destacó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente de intervención focalizada en sectores donde se concentran fenómenos de comercio ilegal, ocupación irregular del espacio público e incivilidades que afectan la percepción de seguridad de vecinos, trabajadores y turistas.

"Estas intervenciones permiten abordar fenómenos asociados a la migración irregular, el comercio informal, el incumplimiento de normas sanitarias y tributarias, además de otras conductas asociadas a la comisión de delitos e incivilidades, que afectan la convivencia y el orden público, que es la principal demanda de la ciudadanía y por la que continuaremos coordinando hasta devolver la tranquilidad a vecinos y visitantes de Valparaíso”, indicó el seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva.

En el lugar se enfatizó que el trabajo coordinado entre instituciones permite abordar de manera integral problemáticas que muchas veces están vinculadas a delitos de mayor complejidad, fortaleciendo la presencia del Estado y recuperando espacios para la comunidad.

PURANOTICIA