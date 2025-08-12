Dos lesionados dejó violenta colisión que involucró a dos automóviles en Villa Alemana

Dos personas resultaron lesionadas producto de un accidente de tránsito registrado en la comuna de Villa Alemana, en la región de Valparaíso.

En lo específico, se trató de una colisión que involucró a dos automóviles en la intersección de calles Pedro Montt con Paul Harris.

Debido al impacto de las dos máquinas, se reportaron un menor de edad y un adulto con lesiones de diversa consideración.

Equipos de emergencia apostados en el lugar señalaron que hasta el lugar concurrieron cuatro ambulancias y voluntarios de Bomberos.

Las dos víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial para que equipos médicos atendieran sus respectivas lesiones.

PURANOTICIA