Dos lesionados deja incendio estructural registrado en el sector Los Pinos de Quilpué

Diversas unidades del Cuerpo de Bomberos de Quilpué combate un incendio estructural iniciado durante la mañana de este viernes 24 de octubre.

Se reportaron intensas llamas al interior de una casa en el sector Los Pinos, donde la institución voluntaria procedió a declarar la emergencia.

El siniestro se registró específicamente en la intersección de las calles Volcán Villarrica con Volcán Linzor, en una zona altamente habitada.

De manera preliminar, organismos de emergencia señalan que al menos dos personas han resultado afectadas producto del fuego.

Cabe hacer presente que el humo negro que dejó la emergencia fue advertido desde distintos puntos de la comuna, incluso desde Villa Alemana.

