Dos lesionados deja accidente que terminó con un auto desbarrancado y en el patio de una casa en el cerro Alegre de Valparaíso

Dos personas lesionadas dejó un cinematográfico accidente vehicular registrado este domingo en la parte alta del cerro Alegre, en la comuna de Valparaíso.

Por causas que se investigan, el conductor de un automóvil desbarrancó y terminó su carrera en el patio de una casa particular del sector.

Debido a esta situación, equipos de emergencia se trasladaron hasta la intersección de calles Agua Potable con Williams Lyon para atender lo sucedido.

Las dos personas lesionadas fueron atendidas por los equipos de rescate que llegaron al lugar, siendo derivados posteriormente a un centro asistencial local.

