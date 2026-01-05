Click acá para ir directamente al contenido
Debido a esta situación, equipos de emergencia de la comuna se trasladaron hasta la intersección de calles Agua Potable con Williams Lyon para atender lo sucedido.

Dos lesionados deja accidente que terminó con un auto desbarrancado y en el patio de una casa en el cerro Alegre de Valparaíso
Lunes 5 de enero de 2026 08:05
Dos personas lesionadas dejó un cinematográfico accidente vehicular registrado este domingo en la parte alta del cerro Alegre, en la comuna de Valparaíso.

Por causas que se investigan, el conductor de un automóvil desbarrancó y terminó su carrera en el patio de una casa particular del sector.

Debido a esta situación, equipos de emergencia se trasladaron hasta la intersección de calles Agua Potable con Williams Lyon para atender lo sucedido.

Las dos personas lesionadas fueron atendidas por los equipos de rescate que llegaron al lugar, siendo derivados posteriormente a un centro asistencial local.

