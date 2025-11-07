Dos hombres son detenidos en Nogales tras abandonar mochila con arma y machete

Durante un patrullaje preventivo realizado cerca de las 18:30 horas en el sector de Nogales, personal policial logró la detención de dos hombres que intentaron evadir la fiscalización.

Según el capitán Gerardo Román Salazar, Comisario (S) de la 7ª Comisaría La Calera, los individuos, al notar la presencia de los uniformados, huyeron saltando distintos cierres perimetrales de los inmuebles del sector, dejando atrás una mochila que posteriormente fue inspeccionada por Carabineros.

En su interior, se encontró una escopeta de fabricación artesanal, un machete y un cartucho de escopeta calibre II, lo que elevó la gravedad del hecho.



Ambos detenidos fueron trasladados hasta la unidad policial correspondiente. El mayor de edad fue puesto a disposición del control de detención este viernes, mientras se continúa con la investigación por el porte de armas y los hechos asociados a su fuga.

