Dos heridos por desbarrancamiento de bus en Valparaíso continuan graves

El Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso informó que tres heridos del desbarrancamiento del bus con la Orquesta de Cámara de Chile continúan internados en el recinto, dos de ellos en estado grave

Simón Rojas, director médico, indicó que "recibimos 12 pacientes del accidente. De estos pacientes, ya 5 han sido dados de alta de la institución". Añadió que otros cuatro fueron derivados a una mutual en Santiago.

En cuanto a los pacientes graves, dijo que uno presenta contusiones pulmonares bilaterales y múltiples fracturas costales, aunque se mantiene estable dentro de su gravedad y en condiciones de ser trasladado a Santiago.

Mientras que en el caso del segundo, señaló que durante la noche de este sábado fue sometido a intervención quirúrgica por fracturas en una pierna y un pie y también se encuentra estable dentro de su gravedad, con posibilidad de ser derivado.

Además, informó que el tercer paciente esta en evaluación por fracturas costales, aunque clínicamente estable.

Finalmente, dijo que el lesionado de 62 años que anoche se encontraba en riesgo vital logró superar su estado de gravedad y que por lo mismo fue trasladado a la Mutual en Santiago.

El accidente se produjo a las 21 horas de la noche de este sábado en calle Diego Portales, vía que une el cerro Barón con Los Placeres, donde el bus de la empresa Yanguas con 46 personas a bordo cayó varios metros por una ladera al estacionamiento de un condominio, donde aplastó un vehículo menor.

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