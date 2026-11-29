Con una masiva asistencia de público y una jornada marcada por la emoción, Villa Alemana celebró sus 132 años de historia con un sentido homenaje a Elías Figueroa, considerado el mejor futbolista de la historia de nuestro país y uno de los más grandes zagueros centrales a nivel sudamericano y mundial. “Don Elías” es un querido vecino de la comuna, a la que llegó a temprana edad y que posteriormente eligió para establecerse y formar su familia.

La actividad se desarrolló este sábado en el Estadio Municipal Ítalo Composto, recinto que recibió a miles de personas en una celebración que tuvo como principal protagonista al histórico deportista, quien cumplió recientemente 80 años de edad. El reconocimiento permitió destacar no solo su extraordinaria trayectoria deportiva, sino también su historia personal y el estrecho vínculo que mantiene con Villa Alemana.

El alcalde Nelson Estay destacó el significado de este homenaje y la importancia de que la comunidad pudiera expresar su gratitud a una figura de dimensión mundial que, además, forma parte de la vida cotidiana de la comuna.

“Estamos hablando de uno de los más grandes futbolistas de la historia, no solamente de Chile o Sudamérica, sino del mundo. Elías Figueroa fue elegido en tres oportunidades como el mejor jugador de Sudamérica y dos veces como el mejor del mundo en su puesto, pero para nosotros tiene un significado todavía más especial, porque ‘Don Elías’ es nuestro vecino, él eligió quedarse en Villa Alemana para vivir. Creemos que los homenajes hay que hacerlos en vida, y qué mejor que hacerlo junto a toda la comunidad, para que pueda apreciar el cariño y la admiración que sentimos por él”, señaló el jefe comunal.

En ese contexto, el alcalde anunció que Elías Figueroa será declarado Hijo Ilustre de Villa Alemana, distinción con la que la comuna busca reconocer oficialmente su trayectoria deportiva y el estrecho vínculo que ha mantenido con la ciudad.

La noticia tomó por sorpresa al exfutbolista, quien recibió el anuncio visiblemente asombrado, mientras miles de personas presentes en el estadio lo ovacionaban en una emocionante muestra de cariño y admiración.

La carrera de “Don Elías” trascendió las fronteras de Chile y lo llevó a destacar en clubes de nuestro país, Uruguay y Brasil. Fue tres veces mundialista con la selección chilena y recibió en tres ocasiones la distinción como mejor futbolista de Sudamérica. Su talento y elegancia dentro de la cancha lo convirtieron en una figura reconocida del fútbol internacional y en uno de los grandes embajadores deportivos de nuestro país.

"Pude vivir en cualquier ciudad del mundo, pero siempre vuelvo a Villa Alemana. Para mí Villa Alemana es corazón, es cariño, es el lugar donde me puedo tomar un café con mis amigos todos los días. Gracias por este homenaje", señaló un emocionado Elías Figueroa.

Tras el homenaje a Elías Figueroa, la música también tendría un lugar protagónico en este evento de aniversario, con una programación artística pensada para disfrutar en familia. Carolina Soto, María Jimena Pereyra y Luis Lambis serían parte del espectáculo, aportando distintos estilos a una fiesta que reuniría a vecinos provenientes de todos los sectores de la comuna.

A ellos se sumaría Experiencia Gus, agrupación tributo a Soda Stereo y Gustavo Cerati, que completaría una jornada que combinaría el reconocimiento a una figura histórica del deporte con la música y el encuentro comunitario.

La jornada contó, además, con feria de emprendedores, foodtrucks y cervecería artesanal local, ofreciendo distintas alternativas para quienes llegaron hasta el Estadio Municipal Ítalo Composto.

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