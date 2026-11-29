La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) de San Antonio se encuentra investigando un homicidio ocurrido en la localidad de Llolleo, luego de que una persona falleciera tras ingresar con múltiples heridas cortantes al Hospital Claudio Vicuña.

De acuerdo con los antecedentes proporcionados por el comisario Pablo Alegría Guerrero, jefe de la Brigada de Homicidios de San Antonio, la víctima, cuya identidad aún no ha sido establecida, llegó hasta el servicio de urgencia del recinto asistencial presentando diversas lesiones cortantes, las que, debido a su gravedad, terminaron provocándole la muerte.

Por instrucción del Ministerio Público, detectives de la unidad especializada se encuentran desarrollando las primeras diligencias investigativas para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.

En este contexto, el trabajo policial está orientado a establecer la dinámica del homicidio y determinar la identidad de la persona o personas que habrían participado en el delito.

Hasta el momento, no se han entregado antecedentes sobre la identidad de la víctima ni sobre eventuales responsables, mientras continúan las diligencias destinadas al esclarecimiento del crimen.

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