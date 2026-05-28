Dos heridos deja colisión de alta energía entre automóvil y un camión en la autopista Los Libertadores

Dos personas heridas dejó una violenta colisión de alta energía que se produjo la tarde de este jueves en la autopista Los Libertadores, en la comuna de Los Andes.

El choque entre un automóvil y un camión se registró a eso de las 18:40 horas, pasada la boca sur del Túnel Chacabuco.

Uno de los afectados surfrió heridas de carácter grave, situación que obligó al despliegue de unidades de rescate.

A la emergencia concurrieron voluntarios de la Primera y Tercera Compañías de Bomberos de Los Andes, junto a unidades de Bomberos de Rinconada, Colina-Lampa y Til Til.

También concurrieron equipos de la Autopista Los Libertadores, del Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU) y Carabineros.

(Imagen: Panorama Noticioso)

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