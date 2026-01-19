Dos guardias resultan apuñalados tras violento robo en supermercado de Villa Alemana

Dos guardias de un supermercado Unimarc de Villa Alemana fueron víctimas de un ataque con armas blancas propinado por un grupo familiar de delincuentes que ingresó a robar a dependencias del establecimiento comercial de avenida Valparaíso.

Tras ser sorprendidos por los trabajadores de seguridad, los antisociales increparon al personal, se generó una especie de riña y derivó en el apuñalamiento de los dos guardias, quienes fueron estabilizados y trasladados al Hospital Dr. Gustavo Fricke.

Hasta el sitio del suceso concurrió personal de Carabineros, Seguridad Ciudadana y SAMU, quienes brindaron primera atención a las víctimas y comenzaron las diligencias para establecer lo ocurrido y dar con el paradero de la peligrosa banda armada.

Los delincuentes fueron sorprendidos cuando intentaban salir de las cajas del supermercado con una gran cantidad de carne en su poder, dando inicio de esta manera a la discusión que terminó en el ataque propinado por un individuo.

Según Carabineros, el grupo estaba compuesto por dos adultos, un adolescente y un niño de alrededor de 3 años, los cuales serían todos familiares entre sí. De igual forma, se indicó que quien propinó el ataque con arma blanca fue el adolescente.

