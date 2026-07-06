Tres fuertes sismos sacuden a la región de Valparaíso en sólo 6 minutos: Sismología descarta hablar de "enjambre" en Quintero

Tres sismos de consideración sacudieron en cosa de minutos a la región de Valparaíso pasado el mediodía de este lunes 6 de julio.

Según información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional, el primero de ellos tuvo una magnitud de 5.2 y se localizó a 33,7 kilómetros al noroeste de Quintero. Asimismo, se indicó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 30 kilómetros.

Acerca del segundo temblor, se registró tan sólo tres minutos después, a las 12:18 horas, con una magnitud de 4,6 y localizadoa a 25,75 km al noroeste de Quintero. Respecto a su profundidad, éste se registró a 26,19 kilómetros.

El tercer movimiento se registró tres minutos más tarde, a las 12:21 horas, con una magnitud de 3,6, localizándose a 34 kilómetros al noroeste de Quintero y con una profundidad de tan sólo 24 kilómetros.

Frente a este hecho, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) informó que las características de los sismos no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de nuestro país.

Sergio Barrientos, director del Centro Sismológico Nacional, señaló a Puranoticia.cl que el sismo principal "fue costa afuera, a unos 40 kilómetros de Quintero y es de magnitud 5,2. La primera interpretación es que corresponde a un sismo de contacto entre la plaza de Nazca y la Sudamericana".

De igual forma, sostuvo que "tenemos hasta el momento uno principal a las 12:15 horas, tres minutos más tarde hubo un 4,6 y luego uno a las 12:21 horas de 3,6. Se trató de uno principal, más sus dos réplicas iniciales".

Asimismo, comentó que "si la magnitud de los sismos son equivalentes a magnitud 5 o 5,5 y hay varios de ellos las próximas horas, entonces ahí uno puede hablar de enjambre sísmico, pero tiene que ser en la misma región y en un lapso razonable de tiempo".

PURANOTICIA