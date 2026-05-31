Dos fuertes réplicas se han registrado tras el sismo de magnitud 6,0 en Quintero

Una serie de movimientos telúricos se registraron durante la tarde de este domingo frente a las costas de la región de Valparaíso, siendo el más intenso un sismo de magnitud 6,0 que fue percibido en distintas zonas de la zona central del país.

De acuerdo con información entregada por el Centro Sismológico Nacional, el evento principal ocurrió a las 17:34 horas y tuvo su epicentro a 23 kilómetros al oeste de Quintero, con una profundidad de 30 kilómetros.

El movimiento fue percibido en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins, generando una rápida reacción de los organismos de monitoreo.

Posteriormente, el Centro Sismológico Nacional reportó una réplica de magnitud 4,6, registrada a las 17:46 horas y localizada a 17 kilómetros al oeste de Quintero, con una profundidad de 11 kilómetros.

Minutos más tarde, a las 17:52 horas, se produjo un nuevo movimiento telúrico de magnitud 5,2, cuyo epicentro se ubicó a 31 kilómetros al noroeste de Valparaíso y a una profundidad de 27 kilómetros.

Tras el sismo principal, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) evaluó las características del evento para determinar eventuales riesgos para el borde costero. "SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", informó el organismo a través de sus canales oficiales.

Hasta el cierre de este artículo, no se habían reportado daños de consideración ni personas lesionadas producto de los movimientos telúricos.

Las autoridades continúan monitoreando la situación y llamaron a la ciudadanía a mantenerse informada mediante los canales oficiales ante posibles réplicas en las próximas horas.

PURANOTICIA