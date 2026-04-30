Dos falsos trabajadores fueron detenidos tras millonario robo de cables de cobre en plena avenida España de Valparaíso

En un operativo liderado por Carabineros de la Prefectura Valparaíso, se logró la detención de dos hombres, de 21 y 23 años, quienes fueron sorprendidos en flagrancia sustrayendo cables de cobre en la avenida España, en dirección a la Av. Argentina.

Los sujetos utilizaban una elaborada fachada, simulando ejecutar obras de reparación en la vía pública para evitar levantar sospechas.

El teniente coronel Daniel Guzmán, subprefecto de los Servicios de la Prefectura Valparaíso, explicó que el procedimiento se gestó tras una alerta ciudadana.

"Efectivamente el día de ayer, a través de un llamado oportuno, Carabineros de Chile logró llegar al lugar y poder detener a dos personas", señaló la autoridad, añadiendo que las diligencias del Departamento OS9 permitieron descubrir "perforaciones que daban a una cámara, en donde en el lugar mantenía un acopio de distintas barras con cobre al interior", indicó.

ANTECEDENTES Y MODO DE OPERAR

Los detenidos, ambos de nacionalidad chilena, ya contaban con un historial delictivo por hechos de la misma naturaleza. Según detalló el teniente coronel Guzmán, los sujetos "mantienen antecedentes penales, no tienen órdenes vigentes, pero sí mantenían antecedentes por el mismo hecho en otra ciudad", específicamente en Santiago, bajo el cargo de robo en bienes nacionales de uso público.

Para llevar a cabo el ilícito, los delincuentes contaban con equipamiento profesional y herramientas de alto valor, entre las que destacan:

27 tubos de cobre de 2 pulgadas de grosor recubiertos de plástico.

de 2 pulgadas de grosor recubiertos de plástico. 1 tecle marca Prowincha con cable acerado.

marca Prowincha con cable acerado. 2 sierras sable inalámbricas (marcas Bosch y Dewalt) y 5 baterías para las mismas.

inalámbricas (marcas Bosch y Dewalt) y para las mismas. 4 baterías de alto amperaje (90 y 220 amperes).

de alto amperaje (90 y 220 amperes). 3 teléfonos celulares y herramientas menores como un cincel metálico.

Este resultado es fruto de un esfuerzo interinstitucional, ya que, según Guzmán, "el trabajo en conjunto con la Municipalidad, con la Delegación, con la Fiscalía, ha logrado establecer, en este caso, lograr la detención de estas personas". Ambos imputados fueron puestos a disposición de la justicia para su respectivo control de detención.

PURANOTICIA