Dos estudiantes han sido detenidos por amenazas de tiroteo en colegios de Valparaíso y Villa Alemana: uno cumplía un "reto viral"

Durante las últimas semanas ha crecido exponencialmente el número de denuncias asociadas a amenazas anónimas que anuncian tiroteos o ataques en establecimientos educacionales de la Quinta Región, con casos registrados en Valparaíso, Viña del Mar, Villa Alemana, Quilpué y otras comunas.

Los hechos han motivado la activación de investigaciones por parte de las autoridades, con diligencias encargadas tanto a Carabineros de Chile como a la Policía de Investigaciones (PDI), con el objetivo de establecer si las amenazas son reales y dar con el o los responsables de estos mensajes. Bajo este contexto de suma preocupación, en las últimas horas se han registrado dos detenciones de estudiantes en la zona.

ALUMNA DETENIDA EN VALPARAÍSO

Uno de los casos ocurrió en el Liceo Nº1 de Niñas de Valparaíso, donde detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) lograron identificar y detener a una alumna de 16 años, tras una denuncia por amenazas al interior del establecimiento.

Para dar con la responsable, la unidad especializada de la policía civil desarrolló un proceso de análisis criminal e inteligencia, además del levantamiento de evidencias en el sitio del suceso, lo que permitió esclarecer la autoría de los hechos.

La subprefecto Gabriela Pinto, subjefa de la Bicrim, señaló que "se logró determinar que una menor de 16 años fue la responsable de realizar inscripciones con contenido amenazante al interior del recinto, dirigidas a la comunidad escolar".

Por instrucción de la Fiscalía de turno, la adolescente fue detenida y posteriormente apercibida, quedando en libertad conforme a lo dispuesto por el Ministerio Público.

Asimismo, reiteró su llamado a la comunidad a "denunciar este tipo de situaciones, con el fin de garantizar la seguridad en los establecimientos educacionales".

"RETO VIRAL" EN VILLA ALEMANA

El segundo caso se registró en el Colegio Nacional de Villa Alemana, donde otro estudiante –esta vez de 14 años– fue detenido en el marco de una amenaza de tiroteo que, según se estableció, habría sido motivada por un “reto viral”.

De acuerdo con los antecedentes informados por el Ministerio Público, la situación se originó tras una denuncia ingresada a la Unidad Regional de Instrucción y Flagrancia, luego que la directora del establecimiento, Alejandra Manriquez, informara que un profesor de química detectó un mensaje escrito en el pizarrón de una sala de enseñanza media, el cual anunciaba un tiroteo para este miércoles 15 de abril.

A partir de ello se inició una investigación, la cual permitió identificar a este alumno de 14 años, individualizado con las iniciales T.A.A.P., quien posteriormente reconoció su participación en los graves hechos que tienes atemorizada a la comunidad escolar.

El coordinador del Turno Regional de Instrucción y Flagrancia, Mauricio Díaz, explicó que el menor señaló que "lo habría hecho a la luz de hacer un ingreso no autorizado a la sala de clases, mediante el escalamiento por una de las ventanas que se encontraba abierta de la sala de clases, y procede a efectuar dicha escritura con tal leyenda, indicando que lo habría hecho por un reto de carácter viral que lo habría motivado, incluso a propósito de propuestas de otros compañeros del mismo recinto educacional".

Tras ello, se activaron los protocolos correspondientes y se dispusieron diligencias a la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros para verificar lo ocurrido y resguardar la seguridad del entorno educativo del colegio de Villa Alemana.

El menor fue detenido y puesto a disposición del Tribunal de Garantía de Villa Alemana para su respectiva audiencia de control de detención, instancia donde el magistrado Ignacio Adana Juri declaró ilegal la detención del estudiante y decretó el sobreseimiento definitivo de la causa, tomando en consideración la solicitud de la defensa, en cuanto a que el hecho denunciado "no es constitutivo de delito", precisó.

Según explicaron desde el Poder Judicial, el sobreseimiento definitivo significa que la causa ya no sigue adelante, que no hay cargos contra el menor de edad detenido en Villa Alemana y que corresponde el cierre total y definitivo de investigación penal.

Vale indicar que ambos casos dan cuenta del complejo escenario que enfrentan las comunidades educativas de la región, donde el aumento de amenazas ha generado preocupación entre estudiantes, docentes y apoderados, obligando a reforzar protocolos de seguridad y a intensificar las investigaciones para prevenir eventuales hechos de violencia y dar con los responsables de este tipo de acciones.

(Imagen de referencia)

PURANOTICIA