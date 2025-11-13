Dos escolares fueron víctimas de violento asalto con cuchillos en el cerro Playa Ancha

Dos estudiantes del colegio San Vicente de Paul, ubicado en el cerro Playa Ancha de Valparaíso, fueron víctimas de un violento asalto cometido en la calle República, a sólo un par de cuadras de donde se ubica la Primera Comisaría Sur de Carabineros.

Dos delincuentes premunidos con armas blancas intimidaron a los dos escolares porteños para que hicieran entrega de sus pertenencias, logrando de esta manera sustraerles sus teléfonos celulares y una mochila, según consigna Alerta Noticias.

Producto de este hecho, una de las víctimas resultó con lesiones de carácter leve, por lo que fue trasladado a constatar lesiones a un centro asistencial de la comuna; esto, mientras los delincuentes escaparon hacia la parte alta de la Ciudad Puerto.

El hecho ha causado conmoción en una zona del cerro Playa Ancha con fuerte presencia de establecimientos educacionales, tanto de colegios como de universidades, cuyos estudiantes transitan diariamente por sus calles para desplazarse a sus respectivos recintos, a sus domicilios o incluso para conseguir locomoción.

Los menores de edad acudieron a la Primera Comisaría Sur de Carabineros para estampar una denuncia por los hechos acontecidos, acción que según confirmó la institución a Puranoticia.cl, fue acogida y remitida la información a Fiscalía.

(Imagen de referencia)

PURANOTICIA