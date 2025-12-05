Diputado Barrios dice que decisión de expropiar 100 hectáreas de la megatoma en San Antonio es "profundamente responsable"

El diputado por el Distrito 7, Arturo Barrios, valoró la decisión del Gobierno de expropiar 100 hectáreas de terrenos de la megatoma emplazada en el cerro Centinela de San Antonio, con el fin de dar una solución habitacional definitiva y ordenada a miles de familias que hoy viven en condiciones de extrema precariedad dentro de la megatoma más grande del país.

“Esta es una decisión difícil, pero profundamente responsable, que reconoce la magnitud del problema y pone en el centro la dignidad de más de diez mil personas, entre ellas miles de niños, niñas y adolescentes que durante años han vivido sin servicios básicos, expuestos a riesgos sanitarios, incendios y emergencias. El Estado no podía permitir que un eventual desalojo masivo se transformara en una crisis humanitaria de proporciones”, señaló el parlamentario socialista.

Barrios destacó que la expropiación parcial -que permitirá desarrollar un proyecto habitacional en las 100 hectáreas definidas por el Ministerio del Interior y Vivienda- abre por primera vez una vía concreta y ordenada para que las familias accedan a una vivienda digna, a través de cooperativas, mecanismos de financiamiento claros y una planificación urbana regulada:

“La vivienda es un derecho fundamental, pero también lo es la seguridad jurídica y la protección del derecho de propiedad. Esta solución equilibra ambas dimensiones: respeta las sentencias judiciales vigentes y, al mismo tiempo, ofrece un camino realista y humanitario para quienes han debido recurrir al campamento como única alternativa”, afirmó.

Asimismo, el legislador destacó que el Estado asuma su rol para garantizar que el proceso se realice con planificación, servicios básicos, urbanización adecuada y acompañamiento social. “Aquí no se está premiando la toma, sino respondiendo a una situación excepcional que, si no se resolvía de manera institucional, podía terminar en un desastre social, operativo y humanitario para toda la provincia de San Antonio”, añadió.

El socialista también llamó a asegurar que las soluciones lleguen efectivamente a las familias que llevan años organizadas, que han ahorrado y que están comprometidas con avanzar hacia un barrio formal y seguro. “El desafío ahora es que este proyecto se ejecute con transparencia, con participación real de las familias y con estándares de calidad que permitan que estas comunidades se integren plenamente a la ciudad.”

Finalmente, el diputado Arturo Barrios valoró el trabajo conjunto entre los ministerios de Interior y de Vivienda, y el compromiso de las autoridades locales. “Hoy se da un paso decisivo y valiente. No resolver este conflicto sería mirar hacia otro lado. Lo que se anuncia es una solución de Estado, humana y responsable, que evita una tragedia y abre la puerta a un desarrollo urbano más justo para San Antonio y para toda la región de Valparaíso".

