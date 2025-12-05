Chofer que dio muerte a joven universitaria en Valparaíso queda en prisión preventiva

Sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva quedó el imputado identificado con las iniciales A.F.M.B., quien fue formalizado en el Juzgado de Garantía de Valparaíso por el delito de accidente con resultado de muerte, ilícito registrado este jueves 4.

El hecho dice relación con el conductor de un microbús que atropelló y dio muerte a una joven de 20 años, estudiante de la Universidad de Valparaíso, quien fue arrollada mientras cruzaba por un paso habilitado en Av. Playa Ancha con calle Alcalde Barrios.

Durante la audiencia de formalización, el fiscal Andrés Dominguez comentó al respecto que el narcotest arrojó positivo a presencia de cocaína y cannabis sativa. Mientras que el preinforme de la autopsia de la joven víctima da cuenta que su causa de muerte fue un politraumatismo compatible con accidente de tránsito.

En audiencia de formalización, la magistrada Sylvia Quintana acogió la solicitud del Ministerio Público, considerando que “la causa basal del fallecimiento de la víctima es que el conductor del automóvil que la atropelló no respetó el derecho preferente de paso, estimando además que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y reviste peligro de fuga".

De igual forma, tomó en consideración "la gravedad del delito, la forma de comisión, las sustancias con las que conducía el imputado y, además, se encuentra dentro de –como ya se ha dicho por los intervinientes– dentro de la ley Emilia, el hecho por el cual ha sido formalizado, razón por la cual, en el evento de ser condenado, el imputado deberá cumplir un año de privación de libertad”.

La magistrada dio orden de ingreso inmediato del imputado al Complejo Penitenciario de Valparaíso y fijó el plazo de investigación en 120 días.

Cabe recordar que desde la Universidad de Valparaíso manifestaron estar "conmovidos por la trágica muerte de la estudiante de la carrera de Nutrición y Dietética, Paloma Ulloa Arancibia (QEPD), quien perdió la vida luego de ser atropellada por un bus de la locomoción colectiva”. También exigieron desde el plantel que "se esclarezcan las causas de este atropello y se persigan las responsabilidades".

