Dos detenidos y un automóvil robado recuperado dejan dos procedimientos policiales en El Quisco

Carabineros de la Comisaría Temporal El Quisco, detuvieron a dos sujetos y recuperaron un automóvil con encargo por robo en dos procedimientos.

La primera detención corresponde a un hombre con antecedentes penales, quien fue denunciado por el delito de robo en lugar habitado.

En el segundo hecho, durante un control preventivo vehicular, los carabineros se percataron que las placas patentes del móvil presentaban inconsistencias en sellos de seguridad y acuñamiento.

De esta manera, al verificar, se estableció que el automóvil mantenía encargo vigente por robo desde agosto de 2024 realizada en la unidad policial de Peñalolén.

En ambos casos, el fiscal de turno instruyó el control de detención para los aprehendidos.

