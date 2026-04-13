Dos detenidos tras violento robo a supermercado en Viña del Mar: uno fingió ser policía y apuntó con arma a Carabineros

Dos personas fueron detenidas por Carabineros tras un robo con intimidación que afectó a un supermercado ubicado en calle 1 Norte, en Viña del Mar, procedimiento en el que uno de los imputados incluso intentó hacerse pasar por funcionario policial.

Según información policial, las diligencias fueron desarrolladas por personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 1ª Comisaría de Viña del Mar, a partir de un robo ocurrido este domingo 12 de abril en el recinto comercial.

Durante la mañana de este lunes, al revisar las cámaras de seguridad, los funcionarios lograron identificar a dos sujetos cuyas características coincidían con los presuntos autores del delito, quienes fueron ubicados en las inmediaciones del lugar.

Al fiscalizarlos, ambos huyeron en dirección al sector Oriente. Sin embargo, tras ser alcanzados por el personal policial, uno de ellos —de nacionalidad extranjera— extrajo un arma y apuntó hacia los funcionarios de civil, gritando que era policía.

Pese a la situación, el sujeto fue reducido y detenido en el lugar, junto a su acompañante. Tras el procedimiento, Carabineros incautó dos pistolas —una de balines y otra de fantasía (tipo encendedor)—, además de dos armas blancas, munición y documentos pertenecientes a las víctimas.

Los detenidos, ambos adultos, mantienen un amplio prontuario policial por delitos de robo y hurto, quedando a disposición de la justicia para su respectivo control de detención.

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