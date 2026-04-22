Dos detenidos tras robo con intimidación en San Esteban: banda simulaba ser Carabineros

Carabineros detuvo a dos sujetos por su presunta participación en un robo con intimidación registrado en el sector Campos de Ahumada, en la comuna de San Esteban, procedimiento que además permitió la incautación de un arma de fuego, municiones y elementos utilizados para simular ser personal policial.

De acuerdo a la información entregada por el mayor Paul Wladdimiro, comisario de la Tercera Comisaría de Los Andes, el hecho involucró a un grupo de cinco individuos que actuaron haciéndose pasar por funcionarios policiales.

"Carabineros detuvo a dos sujetos por su participación en un robo con intimidación en el sector de Campo de Ahumada, en la comuna de San Esteban. Cinco individuos, simulando ser Carabineros, mediante el uso de chalecos y placas de fabricación artesanal, ingresaron a un domicilio premunidos con armas de fuego, intimidando a la víctima para exigirle dinero", detalló.

El oficial agregó que, mientras el personal policial se dirigía al lugar, se logró detectar un vehículo en el que huían los involucrados, iniciándose un procedimiento que incluyó el uso de armas de servicio.

"Mientras el personal concurría al procedimiento, detectó un vehículo en el cual huían estos antisociales, cuyo conductor intentó investir a los funcionarios, lo que motivó el uso de armas de servicio por parte de Carabineros y dando inicio a un seguimiento", explicó el oficial de la policía uniformada.

El operativo culminó con la detención de dos de los implicados, además de la recuperación de evidencia clave para la investigación.

"El procedimiento permitió la detención de dos involucrados y la incautación del arma de fuego con munición, además de elementos utilizados para simular ser personal policial. Las diligencias continúan para dar con el resto de los participantes bajo instrucción del Ministerio Público", concluyó el comisario.

Desde la institución policial indicaron que las diligencias continúan en curso con el objetivo de ubicar al resto de los integrantes de la banda involucrada en este delito.

PURANOTICIA